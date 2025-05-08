Диана Шнайдер на втором турнире подряд одержала победу со счётом 6:0, 6:0

Российская теннисистка 11-я ракетка мира Диана Шнайдер на втором турнире подряд одержала победу со счётом 6:0, 6:0. Сегодня, 8 мая, она переиграла соперницу из США Кэролайн Доулхайд во втором круге «тысячника» в Риме.

Ранее, 26 апреля, в третьем круге престижного грунтового турнира WTA-1000 российская спортсменка одержала победу над соперницей из Латвии Анастасией Севастовой.

В третьем круге «тысячника» в Риме 10-я ракетка мира Диана Шнайдер сыграет с румынской теннисисткой 74-й ракеткой мира Жаклин Кристиан, которая обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (29-я ракетка мира) со счётом 7:6 (7:2), 7:5.