Диана Шнайдер на втором турнире подряд одержала победу со счётом 6:0, 6:0
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Российская теннисистка 11-я ракетка мира Диана Шнайдер на втором турнире подряд одержала победу со счётом 6:0, 6:0. Сегодня, 8 мая, она переиграла соперницу из США Кэролайн Доулхайд во втором круге «тысячника» в Риме.
Рим (ж). 2-й круг
08 мая 2025, четверг. 13:40 МСК
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
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Кэролайн Доулхайд
К. Доулхайд
Ранее, 26 апреля, в третьем круге престижного грунтового турнира WTA-1000 российская спортсменка одержала победу над соперницей из Латвии Анастасией Севастовой.
Мадрид (ж). 3-й круг
26 апреля 2025, суббота. 12:10 МСК
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
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Анастасия Севастова
А. Севастова
В третьем круге «тысячника» в Риме 10-я ракетка мира Диана Шнайдер сыграет с румынской теннисисткой 74-й ракеткой мира Жаклин Кристиан, которая обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (29-я ракетка мира) со счётом 7:6 (7:2), 7:5.
Комментарии
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