Диана Шнайдер стала автором уникального достижения на турнирах категории WTA-1000

Российская теннисистка 11-я ракетка мира Диана Шнайдер стала первой в мире теннисисткой, которая одержала две подряд победы на турнире категории WTA-1000 со счётом 6:0, 6:0 c момента введения формата Tier в 1990 году. Об этом сообщил Opta Ace.

Сегодня, 8 мая, она переиграла соперницу из США Кэролайн Доулхайд во втором круге «тысячника» в Риме. 26 апреля в третьем круге престижного грунтового турнира WTA-1000 российская спортсменка одержала победу над соперницей из Латвии Анастасией Севастовой.

В третьем круге турнира в Риме Шнайдер сыграет с румынской теннисисткой 74-й ракеткой мира Жаклин Кристиан, которая обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву со счётом 7:6 (7:2), 7:5.