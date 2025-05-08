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Мирра Андреева провела тренировку в Риме вместе с Софьей Кенин

Мирра Андреева провела тренировку в Риме вместе с Софьей Кенин
Мирра Андреева
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Российская теннисистка седьмой номер мирового рейтинга Мирра Андреева провела спарринг с представительницей США 31-й ракеткой мира Софьей Кенин. Спортсменки вышли на корт в Риме (Италия) накануне старта своих матчей на турнире WTA-1000.

Путь Мирры Андреевой в Риме начнётся с игры против колумбийки Эмилианы Аранго. Она также вместе с Дианой Шнайдер сыграет в парном разряде. Соперницами россиянок в первом круге стала пара Клары Таусон и Линды Носковой.

Софья Кенин, в свою очередь, сыграет с другой российской теннисисткой, 52-й ракеткой мира Анастасией Павлюченковой, которая на старте соревнований переиграла представительницу Великобритании Кэти Бултер.

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