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Швёнтек разгромила Коччаретто во втором круге турнира в Риме

Швёнтек разгромила Коччаретто во втором круге турнира в Риме
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Вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек разгромила в матче второго круга турнира WTA-1000 в Риме итальянку Элизабетту Коччаретто (82-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:0.

Рим (ж). 2-й круг
08 мая 2025, четверг. 14:30 МСК
Элизабетта Коччаретто
Италия
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		0
6 		6
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Теннисистки провели на корте 54 минуты. За это время Швёнтек смогла сделать одну подачу навылет и не допустила ни одной двойной ошибки, реализовав пять брейк-пойнтов из шести за матч. Коччаретто сделала два эйса и допустила три двойные ошибки, проведя игру без заработанных брейк-пойнтов.

В третьем круге «тысячника» в Риме Швёнтек сыграет с победительницей встречи между американкой Даниэль Коллинз и румынкой Еленой-Габриэлой Русе. Швёнтек является действующей чемпионкой турнира.

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