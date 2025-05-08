Стало известно, с кем сыграет Янник Синнер во втором круге «Мастерса» в Риме

Определился соперник первой ракетки мира Янника Синнера во втором круге грунтового «Мастерса» в Риме. Им стал представитель Аргентины 99-я ракетка мира Мариано Навоне. В первом круге соревнований Навоне переиграл оппонента из Италии 18-летнего Федерико Чину со счётом 6:3, 6:3.

Встреча аргентинца и итальянца продолжалась 1 час 24 минуты. За это время Навоне выполнил две подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из трёх возможных. Чина реализовал один брейк-пойнт из пяти, допустил две двойные ошибки и не совершил ни одной подачи навылет.

Встреча Синнера и Навоне состоится 10 мая и станет первой с момента отстранения итальянца по делу об употреблении допинга.