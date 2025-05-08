Диана Шнайдер прокомментировала победу над Кэролайн Доулхайд на турнире в Риме

Российская теннисистка 11-я ракетка мира Диана Шнайдер высказалась о победе над американкой Кэролайн Доулхайд во втором круге турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) со счётом 6:0, 6:0.

«В принципе, понятно, что волновалась сначала, потому что всё-таки первый матч на турнире. Кэролайн достаточно агрессивный игрок, у неё очень хорошая подача. Я знала, что будет немножко нелегко на приёме. Первый гейм был достаточно затяжной, но я понимала, что он очень важный, всё-таки его нужно было забирать, тем более на моей подаче. И потом на приёме я встала достаточно далеко, дальше, чем обычно я стою. И на первой, и на второй подачах, потому что знала, что мяч будет высоко отскакивать после её удара. И, в принципе, у меня была идея, что нужен такой достаточно глубокий приём, чуть больше с запасом, чтобы дать себе время вернуться обратно. В целом я старалась держать глубину, чтобы она не входила в корт и начинала меня атаковать своими сильными ударами. Пыталась сама много ошибок не делать, просто её по корту чуть-чуть разводить. И когда уже получался плюс-минус более удобный мяч, можно было агрессивнее играть», — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

В третьем круге турнира в Риме Шнайдер сыграет с румынской теннисисткой 74-й ракеткой мира Жаклин Кристиан, которая обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву со счётом 7:6 (7:2), 7:5.