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Калинская проиграла Стирнс во втором круге турнира в Риме

Калинская проиграла Стирнс во втором круге турнира в Риме
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28-я ракетка мира россиянка Анна Калинская проиграла во втором круге турнира WTA-1000 американке Питон Стирнс (42-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 3:6.

Рим (ж). 2-й круг
08 мая 2025, четверг. 14:20 МСК
Питон Стирнс
США
Питон Стирнс
П. Стирнс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Матч продлился 1 час 13 минут. За время игры Стирнс сделала три подачи навылет и допустила четыре двойные ошибки, реализовав при этом четыре брейк-пойнта из шести. Калинская за матч сделала один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх.

В третьем круге турнира в Риме Стирнс сыграет с победительницей встречи между американкой Мэдисон Киз и француженкой Варварой Грачёвой. Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей победительницей соревнования является полька Ига Швёнтек.

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