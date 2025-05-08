Калинская проиграла Стирнс во втором круге турнира в Риме
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28-я ракетка мира россиянка Анна Калинская проиграла во втором круге турнира WTA-1000 американке Питон Стирнс (42-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 3:6.
Рим (ж). 2-й круг
08 мая 2025, четверг. 14:20 МСК
Питон Стирнс
П. Стирнс
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
|
|3
Анна Калинская
А. Калинская
Матч продлился 1 час 13 минут. За время игры Стирнс сделала три подачи навылет и допустила четыре двойные ошибки, реализовав при этом четыре брейк-пойнта из шести. Калинская за матч сделала один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх.
В третьем круге турнира в Риме Стирнс сыграет с победительницей встречи между американкой Мэдисон Киз и француженкой Варварой Грачёвой. Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей победительницей соревнования является полька Ига Швёнтек.
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