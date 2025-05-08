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Остапенко с трудом пробилась в третий круг турнира в Риме, одолев Шрамкову

Остапенко с трудом пробилась в третий круг турнира в Риме, одолев Шрамкову
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18-й номер рейтинга WTA латвийка Елена Остапенко прошла в третий круг «тысячника» в Риме, обыграв 41-ю ракетку мира представительницу Словакии Ребекку Шрамкову со счётом 1:6, 6:4, 6:3.

Рим (ж). 2-й круг
08 мая 2025, четверг. 13:55 МСК
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		4 3
         
Ребекка Шрамкова
Словакия
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова

Теннисистки провели на корте 1 час 48 минут. За время игры Остапенко сделала четыре подачи навылет и допустила восемь двойных ошибок, реализовав шесть брейк-пойнтов из девяти. Шрамкова сделала один эйс за игру и допустила четыре двойные ошибки. Также она смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из 11 за матч.

В третьем круге турнира в Риме Остапенко сыграет с победительницей встречи между итальянкой Лючией Бронцетти и чешкой Каролиной Муховой. Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей победительницей соревнования является полька Ига Швёнтек.

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