Остапенко с трудом пробилась в третий круг турнира в Риме, одолев Шрамкову

18-й номер рейтинга WTA латвийка Елена Остапенко прошла в третий круг «тысячника» в Риме, обыграв 41-ю ракетку мира представительницу Словакии Ребекку Шрамкову со счётом 1:6, 6:4, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 48 минут. За время игры Остапенко сделала четыре подачи навылет и допустила восемь двойных ошибок, реализовав шесть брейк-пойнтов из девяти. Шрамкова сделала один эйс за игру и допустила четыре двойные ошибки. Также она смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из 11 за матч.

В третьем круге турнира в Риме Остапенко сыграет с победительницей встречи между итальянкой Лючией Бронцетти и чешкой Каролиной Муховой. Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей победительницей соревнования является полька Ига Швёнтек.