«Никогда с ней не играла на грунте». Шнайдер — о сопернице в третьем круге турнира в Риме

Российская теннисистка 11-я ракетка мира Диана Шнайдер поделилась мнением относительно предстоящего матча третьего круга турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Россиянке предстоит сыграть с теннисисткой из Румынии Жаклин Кристиан.

— Следующая соперница у вас Жаклин Кристиан. Вы с ней уже играли.

— Да? Я просто не знаю, кто победил. В двух или в трёх сетах? Может, Юля победила?

— В двух, но затяжных — 7:6, 7:5.

— Последнее, что видела, счёт был 6:6 в первом сете, и потом я уже ушла на свой матч. Я с ней тренировалась в Индиан-Уэллсе в этом году. Она тоже достаточно агрессивная, здорово в теннис играет, пытается больше бить, атаковать, достаточно хорошо двигается. Посмотрим. Я никогда с ней не выходила на грунте. Поэтому, опять же, буду готовиться от себя, стараться спокойно выходить на матч и думать больше о себе — куда подавать, куда принимать, что делать. И уже посмотрим, как пойдёт встреча, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.