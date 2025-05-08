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«Никогда с ней не играла на грунте». Шнайдер — о сопернице в третьем круге турнира в Риме

«Никогда с ней не играла на грунте». Шнайдер — о сопернице в третьем круге турнира в Риме
Диана Шнайдер
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Российская теннисистка 11-я ракетка мира Диана Шнайдер поделилась мнением относительно предстоящего матча третьего круга турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Россиянке предстоит сыграть с теннисисткой из Румынии Жаклин Кристиан.

Рим (ж). 3-й круг
10 мая 2025, суббота. 12:00 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Жаклин Кристиан
Румыния
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан

— Следующая соперница у вас Жаклин Кристиан. Вы с ней уже играли.
— Да? Я просто не знаю, кто победил. В двух или в трёх сетах? Может, Юля победила?

— В двух, но затяжных — 7:6, 7:5.
— Последнее, что видела, счёт был 6:6 в первом сете, и потом я уже ушла на свой матч. Я с ней тренировалась в Индиан-Уэллсе в этом году. Она тоже достаточно агрессивная, здорово в теннис играет, пытается больше бить, атаковать, достаточно хорошо двигается. Посмотрим. Я никогда с ней не выходила на грунте. Поэтому, опять же, буду готовиться от себя, стараться спокойно выходить на матч и думать больше о себе — куда подавать, куда принимать, что делать. И уже посмотрим, как пойдёт встреча, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

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