Марожан обыграл Фонсеку и во втором круге «Мастерса» встретится с Рублёвым
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61-й номер рейтинга АТР венгр Фабиан Марожан вышел во второй круг «Мастерса» в Риме, обыграв 65-ю ракетку мира бразильца Жоао Фонсеку со счётом 6:3, 7:6 (7:4).
Рим (м). 1-й круг
08 мая 2025, четверг. 14:35 МСК
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Окончен
2 : 0
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Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Матч продлился 1 час 28 минут. За время игры Марожан три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх. Фонсека сделал за время игры четыре эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.
Во втором круге турнира в Риме Марожан сыграет против россиянина Андрея Рублёва, который посеян на турнире под 16-м номером. «Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом турнира является немец Александр Зверев.
Комментарии
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