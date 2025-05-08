Марожан обыграл Фонсеку и во втором круге «Мастерса» встретится с Рублёвым

61-й номер рейтинга АТР венгр Фабиан Марожан вышел во второй круг «Мастерса» в Риме, обыграв 65-ю ракетку мира бразильца Жоао Фонсеку со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

Матч продлился 1 час 28 минут. За время игры Марожан три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх. Фонсека сделал за время игры четыре эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

Во втором круге турнира в Риме Марожан сыграет против россиянина Андрея Рублёва, который посеян на турнире под 16-м номером. «Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом турнира является немец Александр Зверев.