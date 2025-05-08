Диана Шнайдер ответила, давала ли ей советы Динара Сафина по поводу выступления в Риме

11-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, общалась ли она со своим тренером Динарой Сафиной по поводу выступления на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия).

— Разговаривали тут с Миррой Андреевой о том, что её тренер Кончита Мартинес здесь в Риме четыре раза подряд выиграла. Это сумасшедший рекорд, который за 95 лет турнира так больше никто не повторил.

— И на пятый год она тоже играла в финале. Я видела.

— Ваш тренер Динара Сафина тоже здесь побеждала. Что-то она про этот турнир вам рассказывала? Может, что-то конкретное подсказала про него?

— Нет, ничего такого не рассказывает. Мы не разговаривали про какие-либо турниры, но я знаю, что она здесь выигрывала — это очень здорово. Всё-таки это «Мастерс». Это такое достижение: побеждать на подобных соревнованиях. Но мне кажется, что многое могло поменяться с тех пор на этом турнире. Посмотрим, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.