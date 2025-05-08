Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Диана Шнайдер ответила, давала ли ей советы Динара Сафина по поводу выступления в Риме

Диана Шнайдер ответила, давала ли ей советы Динара Сафина по поводу выступления в Риме
Диана Шнайдер
Аудио-версия:
Комментарии

11-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, общалась ли она со своим тренером Динарой Сафиной по поводу выступления на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия).

— Разговаривали тут с Миррой Андреевой о том, что её тренер Кончита Мартинес здесь в Риме четыре раза подряд выиграла. Это сумасшедший рекорд, который за 95 лет турнира так больше никто не повторил.
— И на пятый год она тоже играла в финале. Я видела.

— Ваш тренер Динара Сафина тоже здесь побеждала. Что-то она про этот турнир вам рассказывала? Может, что-то конкретное подсказала про него?
— Нет, ничего такого не рассказывает. Мы не разговаривали про какие-либо турниры, но я знаю, что она здесь выигрывала — это очень здорово. Всё-таки это «Мастерс». Это такое достижение: побеждать на подобных соревнованиях. Но мне кажется, что многое могло поменяться с тех пор на этом турнире. Посмотрим, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Материалы по теме
«Теперь «испекла баранки» для мамы и брата». Диана Шнайдер — после выхода в 3-й круг Рима
Эксклюзив
«Теперь «испекла баранки» для мамы и брата». Диана Шнайдер — после выхода в 3-й круг Рима
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android