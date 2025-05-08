Видео: Даниил Медведев провёл тренировку с Корентеном Муте

Российский теннисист 11-я ракетка мира Даниил Медведев провёл совместную тренировку с французским спортсменом 83-м номером рейтинга Корентеном Муте. Спарринг состоялся на кортах в Риме, где в эти дни проходит «Мастерс».

Путь Даниила Медведева на турнире в Риме начнётся с игры с британцем — 91-й ракеткой мира Кэмероном Норри. Корентен Муте, в свою очередь, встретится с соотечественником Уго Умбером.

Даниил Медведев выиграл на «Мастерсе» в Риме в 2023 году, который на данный момент является последним титулом теннисиста. В 2024 году россиянин дошёл до четвёртого круга, где уступил американцу Томми Полу.