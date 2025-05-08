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Шнайдер — о расписании матчей: очень не люблю долго ждать

Шнайдер — о расписании матчей: очень не люблю долго ждать
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11-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер рассказала, насколько для неё принципиально играть ранние или вечерние матчи.

— Вчера российские теннисистки из-за дождя долго ждали начала своих матчей, были задержки в расписании. А вот вы быстро проскочили на свой второй запуск. Как вам лучше? Долго ждать или сразу выходить?
— Я на самом деле очень не люблю долго ждать. Понятное дело, что мне не очень нравится рано вставать. Вчера я попросила на сегодня второй или третий запуск. Так получилось, что Петра Квитова снялась, и пришлось матч Юлии Путинцевой переносить с моего корта на другой. У меня судья спрашивала, готова ли я начать в 12, но я сказала, что не готова, что мне нужно больше времени, поскольку я не знала, что такое случится, попросила в 12:30. Но в целом я просто люблю, когда у меня есть определённое время, то есть, допустим, в 11−12, в 12:30. Или даже если это вечерняя сессия, но ты знаешь, что там большой перерыв и ты будешь играть ровно в шесть — мне, в принципе, тоже нормально.

То есть мне не нравится сам факт этого ожидания, когда ты не знаешь время выхода на корт. Один матч может пройти, как мой, очень быстро, и тебе нужно срочно готовиться. А другой матч может идти три часа, и ты вроде уже всё сделал, но сидишь и просто ждёшь. Вот это не очень приятно, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

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