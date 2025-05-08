«За спрос денег не берут». Шнайдер — о просьбе к супервайзеру о назначении времени матча

11-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер рассказала, как договаривается о назначении времени своих матчей с супервайзерами турниров.

— Вы сказали, что просили организаторов. А вы вообще имеете право это делать? К вам прислушиваются?

— Конечно, да. Я не организаторов просила, а судью нашего — супервайзера, который занимается расписанием. Почему нет? Как говорится, за спрос денег не берут. Это адекватно, она это всё понимает. Не то чтобы я ей такое говорю: «Блин, давай мне только второй или третий запуск, а то я вообще на матч не приду». Нет, такого нет, конечно. Просто какие-то свои пожелания. А дальше уж не знаю, как у неё это получится. Просто, как говорится, если выйдет так, то было бы здорово. Все они к этому адекватно относятся, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.