Жасмин Паолини вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Риме, где сыграет с Онс Жабер
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Пятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В матче второго круга она обыграла 46-ю ракетку мира Лулу Сун из Новой Зеландии со счётом 6:4, 6:3.
Рим (ж). 2-й круг
08 мая 2025, четверг. 15:40 МСК
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 0
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Лулу Сун
Л. Сун
Встреча продолжалась 1 час 30 минут. В её рамках Паолини ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету её соперницы семь эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.
В третьем круге турнира в Риме Паолини сыграет с Онс Жабер из Туниса, пробившейся в 1/16 финала на отказе Петры Квитовой.
Комментарии
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