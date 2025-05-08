Жасмин Паолини вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Риме, где сыграет с Онс Жабер

Пятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В матче второго круга она обыграла 46-ю ракетку мира Лулу Сун из Новой Зеландии со счётом 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 30 минут. В её рамках Паолини ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету её соперницы семь эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

В третьем круге турнира в Риме Паолини сыграет с Онс Жабер из Туниса, пробившейся в 1/16 финала на отказе Петры Квитовой.