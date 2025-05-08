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Диана Шнайдер ответила, для кого «испекла» «баранки» на турнире WTA-1000 в Риме

Диана Шнайдер ответила, для кого «испекла» «баранки» на турнире WTA-1000 в Риме
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11-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер ответила на вопрос, для кого приготовила «баранки», на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия).

— В Мадриде вы «испекли» две «баранки» для Динары Сафиной, у которой был День рождения. А здесь для кого вы их «приготовили»?
— Здесь для своей мамы и брата, которые со мной. Теперь, получается, «баранки» для них «испекла», — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Рим (ж). 2-й круг
08 мая 2025, четверг. 13:40 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		0
         
Кэролайн Доулхайд
США
Кэролайн Доулхайд
К. Доулхайд

Сегодня, 8 мая, Диана Шнайдер в матче второго круга турнира в Риме поставила две «баранки» 73-й ракетке мира американке Кэролайн Доулхайд, разгромив её со счётом 6:0, 6:0. В 1/16 финала россиянка сыграет с теннисисткой из Румынии Жаклин Кристиан.

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