Диана Шнайдер ответила, для кого «испекла» «баранки» на турнире WTA-1000 в Риме

11-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер ответила на вопрос, для кого приготовила «баранки», на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия).

— В Мадриде вы «испекли» две «баранки» для Динары Сафиной, у которой был День рождения. А здесь для кого вы их «приготовили»?

— Здесь для своей мамы и брата, которые со мной. Теперь, получается, «баранки» для них «испекла», — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Сегодня, 8 мая, Диана Шнайдер в матче второго круга турнира в Риме поставила две «баранки» 73-й ракетке мира американке Кэролайн Доулхайд, разгромив её со счётом 6:0, 6:0. В 1/16 финала россиянка сыграет с теннисисткой из Румынии Жаклин Кристиан.