«Всё пошло не так». Шнайдер оценила свою игру в матче со Швёнтек на турнире в Мадриде

Российская теннисистка 11-я ракетка мира Диана Шнайдер прокомментировала поражение польке Иге Швёнтек (0:6, 7:6, 4:6) в 1/8 финала грунтового турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания).
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— На прошлом турнире в Мадриде мы говорили с вами перед матчем со Швёнтек, что вы спросите Мирру, как побеждать Игу. Что у вас в том матче не получилось? Что пошло не так, как вам бы хотелось?
— Да, на самом деле всё пошло не так, как могло быть. Это был очень хороший матч, я собой очень довольна. Был первый раз, когда я с ней играла. Матч был, опять же, хороший, я довольна собой. Возможно, были какие-то моменты, где я могла выступить чуть лучше, с чуть бóльшим запасом, не так агрессивно. Но опять, это всё приходит с опытом, поэтому посмотрим, как пройдёт следующий поединок. Уже буду знать, что мне делать и какие удары использовать, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
Сегодня, 8 мая, Диана Шнайдер в матче второго круга турнира в Риме поставила две «баранки» 73-й ракетке мира американке Кэролайн Доулхайд (6:0, 6:0). В 1/16 финала россиянка сыграет с теннисисткой из Румынии Жаклин Кристиан.
- 8 мая 2025
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