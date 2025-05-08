«Готова хоть сейчас играть». Шнайдер — о силах для пары после двух «баранок» в одиночке

11-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер ответила на вопрос о предстоящем матче парного разряда на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия), в котором она вместе с Миррой Андреевой выйдет на корт против дуэта Линда Носкова (Чехия) — Клара Таусон (Дания).
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— Ну а силы на парную комбинацию с Миррой после одиночки у вас останутся?
— Конечно. После такого матча вообще готова хоть сейчас играть пару. Но я в любом случае всегда готова, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
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Сегодня, 8 мая, Шнайдер в матче второго круга турнира в Риме поставила две «баранки» 73-й ракетке мира американке Кэролайн Доулхайд, разгромив её со счётом 6:0, 6:0. Парный матч с её участием запланирован на пятницу, 9 мая.
- 8 мая 2025
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