«Готова хоть сейчас играть». Шнайдер — о силах для пары после двух «баранок» в одиночке

11-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер ответила на вопрос о предстоящем матче парного разряда на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия), в котором она вместе с Миррой Андреевой выйдет на корт против дуэта Линда Носкова (Чехия) — Клара Таусон (Дания).

— Ну а силы на парную комбинацию с Миррой после одиночки у вас останутся?

— Конечно. После такого матча вообще готова хоть сейчас играть пару. Но я в любом случае всегда готова, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Сегодня, 8 мая, Шнайдер в матче второго круга турнира в Риме поставила две «баранки» 73-й ракетке мира американке Кэролайн Доулхайд, разгромив её со счётом 6:0, 6:0. Парный матч с её участием запланирован на пятницу, 9 мая.