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«Готова хоть сейчас играть». Шнайдер — о силах для пары после двух «баранок» в одиночке

«Готова хоть сейчас играть». Шнайдер — о силах для пары после двух «баранок» в одиночке
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11-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер ответила на вопрос о предстоящем матче парного разряда на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия), в котором она вместе с Миррой Андреевой выйдет на корт против дуэта Линда Носкова (Чехия) — Клара Таусон (Дания).

Рим — парный разряд (ж). 1-й круг
10 мая 2025, суббота. 11:00 МСК
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
Клара Таусон
Дания
Клара Таусон
Л. Носкова К. Таусон
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

— Ну а силы на парную комбинацию с Миррой после одиночки у вас останутся?
— Конечно. После такого матча вообще готова хоть сейчас играть пару. Но я в любом случае всегда готова, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Рим (ж). 2-й круг
08 мая 2025, четверг. 13:40 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		0
         
Кэролайн Доулхайд
США
Кэролайн Доулхайд
К. Доулхайд

Сегодня, 8 мая, Шнайдер в матче второго круга турнира в Риме поставила две «баранки» 73-й ракетке мира американке Кэролайн Доулхайд, разгромив её со счётом 6:0, 6:0. Парный матч с её участием запланирован на пятницу, 9 мая.

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