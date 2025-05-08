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Карлос Алькарас отреагировал на возвращение Янника Синнера после дисквалификации

Карлос Алькарас отреагировал на возвращение Янника Синнера после дисквалификации
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Испанский теннисист Карлос Алькарас признался, что обрадовался окончанию дисквалификации итальянца Янника Синнера. Синнер впервые сыграет после трёхмесячной паузы, во втором круге Рима его соперником станет Мариано Навоне.

Рим (м). 2-й круг
10 мая 2025, суббота. 12:00 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Мариано Навоне
Аргентина
Мариано Навоне
М. Навоне

«Очень рад, что Синнер снова рядом. Для Янника нет места лучше для возвращения, чем здесь, в Риме. Для всех хорошо, что он вернулся: для меня, для него, для тенниса. Надеюсь, смогу встретиться с ним в финале», — приводит слова Алькараса журналист Хосе Моргадо в Х.

Алькарас и Синнер впервые сыграют в Риме в пятницу, 9 мая. Соперником испанца станет Душан Лайович, прошедший в первом круге японца Нисиоку.

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