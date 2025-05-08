Карлос Алькарас отреагировал на возвращение Янника Синнера после дисквалификации

Испанский теннисист Карлос Алькарас признался, что обрадовался окончанию дисквалификации итальянца Янника Синнера. Синнер впервые сыграет после трёхмесячной паузы, во втором круге Рима его соперником станет Мариано Навоне.

«Очень рад, что Синнер снова рядом. Для Янника нет места лучше для возвращения, чем здесь, в Риме. Для всех хорошо, что он вернулся: для меня, для него, для тенниса. Надеюсь, смогу встретиться с ним в финале», — приводит слова Алькараса журналист Хосе Моргадо в Х.

Алькарас и Синнер впервые сыграют в Риме в пятницу, 9 мая. Соперником испанца станет Душан Лайович, прошедший в первом круге японца Нисиоку.