Бублик обыграл Сафиуллина и во втором круге «Мастерса» в Риме сыграет с Руудом

На грунтовом турнире категории «Мастерс» в Риме (Италия) завершился матч первого круга, в котором 76-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик обыграл 77-го номера мирового рейтинга АТР россиянина Романа Сафиуллина — 6:3, 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась 1 час 38 минут. В её рамках Бублик шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Сафиуллина один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Во втором круге соревнований в итальянской столице Бублик встретится с шестым сеяным на турнире норвежцем Каспером Руудом.