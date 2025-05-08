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Бублик обыграл Сафиуллина и во втором круге «Мастерса» в Риме сыграет с Руудом

Бублик обыграл Сафиуллина и во втором круге «Мастерса» в Риме сыграет с Руудом
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На грунтовом турнире категории «Мастерс» в Риме (Италия) завершился матч первого круга, в котором 76-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик обыграл 77-го номера мирового рейтинга АТР россиянина Романа Сафиуллина — 6:3, 7:6 (7:4).

Рим (м). 1-й круг
08 мая 2025, четверг. 17:30 МСК
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 4
         
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

Встреча продолжалась 1 час 38 минут. В её рамках Бублик шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Сафиуллина один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Во втором круге соревнований в итальянской столице Бублик встретится с шестым сеяным на турнире норвежцем Каспером Руудом.

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