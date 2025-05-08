Бублик обыграл Сафиуллина и во втором круге «Мастерса» в Риме сыграет с Руудом
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На грунтовом турнире категории «Мастерс» в Риме (Италия) завершился матч первого круга, в котором 76-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик обыграл 77-го номера мирового рейтинга АТР россиянина Романа Сафиуллина — 6:3, 7:6 (7:4).
Рим (м). 1-й круг
08 мая 2025, четверг. 17:30 МСК
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|7 7
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|6 4
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Встреча продолжалась 1 час 38 минут. В её рамках Бублик шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Сафиуллина один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.
Во втором круге соревнований в итальянской столице Бублик встретится с шестым сеяным на турнире норвежцем Каспером Руудом.
Комментарии
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