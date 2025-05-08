Людмила Самсонова проиграла 90-й ракетке мира на старте турнира WTA-1000 в Риме
Поделиться
Российская теннисистка 20-я ракетка мира Людмила Самсонова не смогла выйти в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В матче второго круга она в трёх сетах уступила американке Хейли Баптист (3:6, 6:2, 4:6), занимающей 90-ю строчку в рейтинге WTA.
Рим (ж). 2-й круг
08 мая 2025, четверг. 16:45 МСК
Хейли Баптист
Х. Баптист
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|2
|6
|
|6
|4
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Встреча продолжалась 2 часа 25 минут. В её рамках Самсонова ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету её соперницы четыре эйса, семь двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.
В 1/16 финала соревнований в итальянской столице Баптист встретится с победительницей матча между 14-й ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной и Джессикой Бузас Манейро из Испании (72-я в рейтинге).
Комментарии
- 8 мая 2025
-
20:42
-
20:28
-
20:03
-
19:40
-
19:11
-
19:06
-
18:43
-
18:25
-
18:22
-
17:58
-
17:43
-
17:15
-
16:56
-
16:56
-
16:53
-
16:44
-
16:12
-
16:09
-
15:47
-
15:46
-
15:40
-
15:38
-
15:25
-
15:24
-
14:50
-
14:39
-
14:29
-
14:22
-
14:01
-
13:52
-
13:46
-
13:33
-
13:30
-
13:29
-
13:25