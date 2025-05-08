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Людмила Самсонова проиграла 90-й ракетке мира на старте турнира WTA-1000 в Риме

Людмила Самсонова проиграла 90-й ракетке мира на старте турнира WTA-1000 в Риме
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Российская теннисистка 20-я ракетка мира Людмила Самсонова не смогла выйти в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В матче второго круга она в трёх сетах уступила американке Хейли Баптист (3:6, 6:2, 4:6), занимающей 90-ю строчку в рейтинге WTA.

Рим (ж). 2-й круг
08 мая 2025, четверг. 16:45 МСК
Хейли Баптист
США
Хейли Баптист
Х. Баптист
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
3 		6 4
         
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Встреча продолжалась 2 часа 25 минут. В её рамках Самсонова ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету её соперницы четыре эйса, семь двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.

В 1/16 финала соревнований в итальянской столице Баптист встретится с победительницей матча между 14-й ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной и Джессикой Бузас Манейро из Испании (72-я в рейтинге).

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