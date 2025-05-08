Карлос Алькарас рассказал, что проведёт весь турнир в Риме с наколенником
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Испанский теннисист Карлос Алькарас признался, что чувствует себя очень хорошо, но отыграет весь турнир в Риме с наколенником, в котором тренировался перед стартом сезона. Его слова передаёт журналист Хосе Моргадо в Х.
Рим (м). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 14:00 МСК
Душан Лайович
Д. Лайович
Не начался
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Карлос Алькарас
К. Алькарас
22-летний Алькарас начнёт турнир в Риме матчем второго круга с представителем Сербии Душаном Лайовичем, прошедшим квалификацию, а в первом круге обыгравшим японского теннисиста Йосихито Нисиоку.
Фото: Соцсети
Алькарас на пути к финалу турнира в Риме может встретиться с Кареном Хачановым, Джеком Дрейпером, Хольгером Руне, Даниилом Медведевым и Стефаносом Циципасом. Испанец признался, что в финале мечтает сыграть с Янником Синнером.
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