Джессика Пегула уверенно вышла в третий круг турнира в Риме, обыграв Эшлин Крюгер

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме. В матче 1/16 финала она одержала уверенную победу над соотечественницей Эшлин Крюгер (6:4, 6:2), занимающей 37-ю строчку мирового рейтинга.

Встреча продолжалась 1 час 30 минут. Обе теннисистки ни разу не подали навылет. Пегула допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету её соперницы три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

В 1/16 финала соревнований в итальянской столице Пегула встретится с бельгийкой Элисе Мертенс, занимающей 24-ю строчку рейтинга WTA.