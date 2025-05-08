Джессика Пегула уверенно вышла в третий круг турнира в Риме, обыграв Эшлин Крюгер
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Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме. В матче 1/16 финала она одержала уверенную победу над соотечественницей Эшлин Крюгер (6:4, 6:2), занимающей 37-ю строчку мирового рейтинга.
Рим (ж). 2-й круг
08 мая 2025, четверг. 18:10 МСК
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Окончен
0 : 2
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Джессика Пегула
Д. Пегула
Встреча продолжалась 1 час 30 минут. Обе теннисистки ни разу не подали навылет. Пегула допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету её соперницы три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.
В 1/16 финала соревнований в итальянской столице Пегула встретится с бельгийкой Элисе Мертенс, занимающей 24-ю строчку рейтинга WTA.
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