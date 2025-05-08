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Каролина Мухова снялась с турнира категории WTA-1000 в Риме

Каролина Мухова снялась с турнира категории WTA-1000 в Риме
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13-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова снялась с грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) из-за травмы запястья.

В первом для себя матче на «тысячнике» в столице Италии спортсменка из Чехии должна была встретиться с 58-й ракеткой мира Лючией Бронцетти. Вместо Муховой с итальянской теннисисткой сыграет лаки-лузер Лаура Зигемунд из Германии.

Напомним, Мухова также снялась с предыдущего турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) из-за болезни. Последний раз чешская теннисистка выходила на корт в марте на турнире категории WTA-1000 в Майами, уступив в 1/16 финала украинке Элине Свитолиной.

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