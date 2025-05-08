Элина Свитолина вышла в третий круг турнира в Риме, где сыграет с обидчицей Самсоновой
Поделиться
Украинская теннисистка 20-я ракетка мира Элина Свитолина вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В матче второго раунда она в двух сетах победила испанку Джессику Бузас Манейро (6:4, 7:6(7:2)), занимающую 72-ю строчку в рейтинге WTA.
Рим (ж). 2-й круг
08 мая 2025, четверг. 18:55 МСК
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 2
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро
Встреча продолжалась 1 час 45 минут. Свитолина ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету её соперницы один эйс, восемь двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.
В 1/16 финала соревнований в итальянской столице Свитолина встретится с 90-й ракеткой мира Хейли Баптист из США, обыгравшей во втором круге россиянку Людмилу Самсонову.
Рим (ж). 2-й круг
08 мая 2025, четверг. 18:55 МСК
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 2
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро
Комментарии
- 8 мая 2025
-
21:29
-
20:42
-
20:28
-
20:03
-
19:40
-
19:11
-
19:06
-
18:43
-
18:25
-
18:22
-
17:58
-
17:43
-
17:15
-
16:56
-
16:56
-
16:53
-
16:44
-
16:12
-
16:09
-
15:47
-
15:46
-
15:40
-
15:38
-
15:25
-
15:24
-
14:50
-
14:39
-
14:29
-
14:22
-
14:01
-
13:52
-
13:46
-
13:33
-
13:30
-
13:29