Элина Свитолина вышла в третий круг турнира в Риме, где сыграет с обидчицей Самсоновой

Украинская теннисистка 20-я ракетка мира Элина Свитолина вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В матче второго раунда она в двух сетах победила испанку Джессику Бузас Манейро (6:4, 7:6(7:2)), занимающую 72-ю строчку в рейтинге WTA.

Встреча продолжалась 1 час 45 минут. Свитолина ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету её соперницы один эйс, восемь двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

В 1/16 финала соревнований в итальянской столице Свитолина встретится с 90-й ракеткой мира Хейли Баптист из США, обыгравшей во втором круге россиянку Людмилу Самсонову.