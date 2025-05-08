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Элина Свитолина вышла в третий круг турнира в Риме, где сыграет с обидчицей Самсоновой

Элина Свитолина вышла в третий круг турнира в Риме, где сыграет с обидчицей Самсоновой
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Украинская теннисистка 20-я ракетка мира Элина Свитолина вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В матче второго раунда она в двух сетах победила испанку Джессику Бузас Манейро (6:4, 7:6(7:2)), занимающую 72-ю строчку в рейтинге WTA.

Рим (ж). 2-й круг
08 мая 2025, четверг. 18:55 МСК
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
4 		6 2
         
Джессика Бузас Манейро
Испания
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро

Встреча продолжалась 1 час 45 минут. Свитолина ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету её соперницы один эйс, восемь двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

В 1/16 финала соревнований в итальянской столице Свитолина встретится с 90-й ракеткой мира Хейли Баптист из США, обыгравшей во втором круге россиянку Людмилу Самсонову.

Рим (ж). 2-й круг
08 мая 2025, четверг. 18:55 МСК
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
4 		6 2
         
Джессика Бузас Манейро
Испания
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро
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