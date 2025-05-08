Швёнтек вышла на первое место по количеству выигранных сетов 6:0 на «тысячниках»
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Польская теннисистка Ига Швёнтек во втором круге турнира в Риме обыграла Элизабетту Коччаретто из Италии (6:1, 6:0). Швёнтек выиграла свой 33-й сет со счётом 6:0 на «тысячниках», по этому показателю она вышла на первое место среди всех спортсменок на подобных турнирах. Об этом сообщает OptaAce в Х.
Рим (ж). 3-й круг
10 мая 2025, суббота. 12:00 МСК
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
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Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Аналогичное количество победных сетов со счётом 6:0 имеет на своём счету Виктория Азаренко. 31 сет на счету Каролины Возняцки, 29 — Симона Халеп, 26 — Агнешка Радваньска.
В третьем круге турнира в Риме Швёнтек сыграет с американской теннисисткой Даниэль Коллинз. Их матч пройдёт в субботу, 10 мая. Счёт личных встреч: 1-7 в пользу Швёнтек.
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