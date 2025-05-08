Мэдисон Киз обыграла экс-россиянку Грачёву во втором круге турнира WTA-1000 в Риме

Чемпионка Australian Open — 2025, пятая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Во втором круге она обыграла бывшую россиянку Варвару Грачёву (65-й номер рейтинга), ныне представляющую Францию со счётом 7:6 (7:4), 6:1.

Встреча продолжалась ровно 2 часа. Киз выполнила два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 14 заработанных. Её соперница ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из девяти.

В 1/16 финала «тысячника» в Риме Мэдисон Киз встретится с соотечественницей Питон Стирнз, занимающей 42-ю строчку в рейтинге WTA. Стирнз во втором круге оказалась сильнее россиянки Анны Калинской (6:2, 6:3).