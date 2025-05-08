Мэдисон Киз обыграла экс-россиянку Грачёву во втором круге турнира WTA-1000 в Риме

Чемпионка Australian Open — 2025, пятая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Во втором круге она обыграла бывшую россиянку Варвару Грачёву (65-й номер рейтинга), ныне представляющую Францию со счётом 7:6 (7:4), 6:1.
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
Встреча продолжалась ровно 2 часа. Киз выполнила два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 14 заработанных. Её соперница ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из девяти.
В 1/16 финала «тысячника» в Риме Мэдисон Киз встретится с соотечественницей Питон Стирнз, занимающей 42-ю строчку в рейтинге WTA. Стирнз во втором круге оказалась сильнее россиянки Анны Калинской (6:2, 6:3).
- 8 мая 2025
-
21:29
-
20:42
-
20:28
-
20:03
-
19:40
-
19:11
-
19:06
-
18:43
-
18:25
-
18:22
-
17:58
-
17:43
-
17:15
-
16:56
-
16:56
-
16:53
-
16:44
-
16:12
-
16:09
-
15:47
-
15:46
-
15:40
-
15:38
-
15:25
-
15:24
-
14:50
-
14:39
-
14:29
-
14:22
-
14:01
-
13:52
-
13:46
-
13:33
-
13:30
-
13:29