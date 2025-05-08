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Сафиуллин — о поражении Бублику: на тай-брейке не хватило уверенности

Сафиуллин — о поражении Бублику: на тай-брейке не хватило уверенности
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77-й номер рейтинга АТР российский теннисист Роман Сафиуллин прокомментировал поражение казахстанцу Александру Бублику (3:6, 6:7 (4:7) в матче первого круга грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме.

Рим (м). 1-й круг
08 мая 2025, четверг. 17:30 МСК
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 4
         
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

«Честно говоря, матч не сложился. Получилось вести в первом и втором сете с брейками и небрежно отыграл свою подачу в обоих случаях. Ошибки были с простых вещей. На тай-брейке тоже выступал неплохо, но не хватило где-то уверенности, чтобы какие-то мячи сыграть увереннее, агрессивнее, чтобы оказать на него какое-то давление», — передаёт слова Сафиуллина корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Во втором круге соревнований в итальянской столице Бублик встретится с шестым сеяным на турнире норвежцем Каспером Руудом.

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