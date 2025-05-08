«Жизнь циклична». Даниил Медведев — о том, что последний титул выиграл в Риме

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил значение выигранного «Мастерса» в Риме (2023) и прокомментировал тот факт, что здесь был завоёван его последний титул в ATP.

«Это тот турнир, после которого я стал гораздо спокойнее играть на грунте. Насколько помню, после Рима у меня больше не было моментов, когда я буквально сходил с ума на этом покрытии — если можно так выразиться.

Победы на турнирах ощущаются для меня примерно одинаково — это всегда особое чувство. Но именно после Рима было что-то другое: я просто не мог поверить, что действительно добился такого результата на грунте.

Самое странное, конечно, что после того титула я больше не выиграл ни одного (улыбается). Но я снова здесь. Надеюсь, жизнь циклична, и я смогу снова победить», — сказал Медведев в видео, опубликованном пресс-службой ATP.

Сейчас Медведев находится в Риме (Италия), где в эти дни проходит турнир серии «Мастерс», на котором он побеждал в 2023 году.