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Даниил Медведев: если бы у меня был выбор, я бы предпочёл, чтобы все турниры были на харде

Даниил Медведев: если бы у меня был выбор, я бы предпочёл, чтобы все турниры были на харде
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Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своём прогрессе в игре на грунтовом покрытии.

«Если бы у меня был выбор, я бы всё ещё предпочёл, чтобы в туре играли только на харде. Но сейчас мне действительно проще выступать на грунте. Я гораздо больше верю в себя и чувствую, что с каждым новым турниром играю на этом покрытии всё лучше», — сказал Медведев в видео, опубликованном пресс-службой ATP.

Сейчас россиянин находится в Риме (Италия), где в эти дни идёт турнир серии «Мастерс», на котором он побеждал в 2023 году. В своём стартовом матче (второй круг) он сыграет с 91-й ракеткой мира Кэмероном Норри из Великобритании.

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