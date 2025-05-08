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«Мастерс» в Риме, 2025 год: результаты матчей 8 мая

Сегодня, 8 мая, в Риме (Италия) состоялись матчи второго игрового дня на грунтовом турнире категории ATP-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных встреч первого круга.

Теннис. «Мастерс» в Риме, 8 мая:

Маттео Арнальди (Италия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 4:6, 3:6

Йеспер де Йонг (Нидерланды, LL) — Александр Шевченко (Казахстан, Q) — 6:2, 6:4

Фабиан Марожан (Венгрия) — Жоао Фонсека (Бразилия) — 6:3, 7:6 (7:4)

Мариано Навоне (Аргентина) — Федерико Чина (Италия, WC) — 6:3, 6:3

Нуну Боржеш (Португалия) — Тьяго Уайлд (Бразилия, Q) — 1:6, 6:4, 4:6

Александр Бублик (Казахстан) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:3, 7:6 (7:4)

Лёнер Тьен (США) — Райлли Опелка (США) — 6:4, 7:6 (13:11)

Джейкоб Фирнли (Великобритания) — Фабио Фоньини (Италия, WC) — 6:2, 6:3

«Мастерс» в столице Италии проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.