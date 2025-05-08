«Мастерс» в Риме, 2025 год: результаты матчей 8 мая
Сегодня, 8 мая, в Риме (Италия) состоялись матчи второго игрового дня на грунтовом турнире категории ATP-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных встреч первого круга.
Теннис. «Мастерс» в Риме, 8 мая:
- Маттео Арнальди (Италия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 4:6, 3:6
- Йеспер де Йонг (Нидерланды, LL) — Александр Шевченко (Казахстан, Q) — 6:2, 6:4
- Фабиан Марожан (Венгрия) — Жоао Фонсека (Бразилия) — 6:3, 7:6 (7:4)
- Мариано Навоне (Аргентина) — Федерико Чина (Италия, WC) — 6:3, 6:3
- Нуну Боржеш (Португалия) — Тьяго Уайлд (Бразилия, Q) — 1:6, 6:4, 4:6
- Александр Бублик (Казахстан) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:3, 7:6 (7:4)
- Лёнер Тьен (США) — Райлли Опелка (США) — 6:4, 7:6 (13:11)
- Джейкоб Фирнли (Великобритания) — Фабио Фоньини (Италия, WC) — 6:2, 6:3
«Мастерс» в столице Италии проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.
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