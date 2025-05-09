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Турнир WTA-1000 в Риме, 2025 год: результаты матчей 8 мая

В четверг, 8 мая, в Риме (Италия) прошли матчи третьего игрового дня на грунтовом турнире категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных матчей второго круга.

Теннис. WTA-1000, Рим (Италия). Второй круг, 8 мая:

Жаклин Кристиан (Румыния) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 7:6 (7:2), 7:5

— Юлия Путинцева (Казахстан) — 7:6 (7:2), 7:5 Наоми Осака (Япония) – Виктория Голубич (Швейцария) — 2:6, 7:5, 6:1

– Виктория Голубич (Швейцария) — 2:6, 7:5, 6:1 Онс Жабер (Тунис) — Петра Квитова (Чехия) – неявка

— Петра Квитова (Чехия) – неявка Елена Остапенко (Латвия) — Ребекка Шрамкова (Словакия) — 1:6, 6:4, 6:3

— Ребекка Шрамкова (Словакия) — 1:6, 6:4, 6:3 Питон Стирнс (США) — Анна Калинская (Россия) — 6:2, 6:3

— Анна Калинская (Россия) — 6:2, 6:3 Диана Шнайдер (Россия) — Кэролайн Доулхайд (США) — 6:0, 6:0

— Кэролайн Доулхайд (США) — 6:0, 6:0 Элизабетта Коччаретто (Италия) — Ига Швёнтек (Польша) — 1:6, 0:6

— 1:6, 0:6 Хейли Баптист (США) — Людмила Самсонова (Россия) — 6:3, 2:6, 6:4

— Людмила Самсонова (Россия) — 6:3, 2:6, 6:4 Даниэль Коллинз (США) — Елена-Габриэла Русе (Румыния) — 6:3, 6:3

— Елена-Габриэла Русе (Румыния) — 6:3, 6:3 Жасмин Паолини (Италия) — Лулу Сун (Новая Зеландия) — 6:4, 6:3

— Лулу Сун (Новая Зеландия) — 6:4, 6:3 Элина Свитолина (Украина) — Джессика Бузас Манейро (Испания) — 6:4, 7:6 (7:4)

— Джессика Бузас Манейро (Испания) — 6:4, 7:6 (7:4) Мэдисон Киз (США) — Варвара Грачёва (Франция) — 7:6 (7:4), 6:1

— Варвара Грачёва (Франция) — 7:6 (7:4), 6:1 Эшлин Крюгер (США) — Джессика Пегула (США) — 2:6, 4:6

«Тысячник» в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек.