Даниил Медведев — о прогрессе: я не стал лучшей версией себя. Может, даже чуть хуже

11-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев ответил на вопрос о своей мотивации в теннисе.

«Вообще моя мотивация — это желание с каждым днём становиться всё лучше. Но если говорить, например, о периоде после титула в Риме или начиная с прошлого года — я не стал лучшей версией себя. Может, я даже стал играть чуть хуже.

Но я стараюсь, пробую каждый день. Это непросто — приходится много тренироваться, искать уверенность. Иногда должно немного повезти. Иногда не получается отыграть матчбол — и тогда теряешь все очки, всю уверенность в себе. А иногда получается — и потом ты выигрываешь турнир. И это потрясающее чувство», — сказал россиянин в видео, опубликованном пресс-службой ATP.

29-летний Медведев — бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, чемпион US Open — 2021, победитель Итогового турнира ATP 2020 года, обладатель Кубка Дэвиса и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.