«Верю, что в итоге буду доволен карьерой». Даниил Медведев — о своей цели в теннисе

11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил, что скажет себе после окончания спортивной карьеры.

«Меня мотивируют старания. Моя цель всегда была одинаковой — чтобы после завершения карьеры я положил ракетку в сумку и сказал: «Так, я сделал всё, что мог. Вот все мои титулы». Может, у меня будет ещё больше, может, не будет. Но я действительно стараюсь, у меня нет сожалений. Правда верю, что в итоге буду доволен карьерой», — сказал Медведев в видео, опубликованном пресс-службой ATP.

29-летний Медведев — бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, чемпион US Open — 2021, финалист пяти турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат США — 2019 и 2023, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года, финалист Итогового турнира ATP 2021 года, победитель 20 турниров ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России, двукратный обладатель Кубка Лэйвера в составе сборной Европы (2021, 2024).