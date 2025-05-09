37-летний Фабио Фоньини провёл последний матч на «Мастерсах» в Риме

В четверг, 8 мая, бывшая девятая ракетка итальянский теннисист Фабио Фоньини (107-й в рейтинге ATP) провёл последнюю игру в карьере на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия). В матче первого круга он проиграл 57-й ракетке мира британцу Джейкобу Фирнли со счётом 2:6, 3:6 и завершил выступления на турнире.
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Перед стартом турнира Фоньини сообщил, что этот «Мастерсе» в Риме будет для него последним.
Всего на «Мастерсах» в Риме Фабио сыграл 19 раз: дебют случился в 2006. Лучший результат на турнире — четвертьфинал в 2018 году (в трёх сетах уступил Рафаэлю Надалю).
Фабио Фоньини 37 лет. За свою карьеру он выиграл девять титулов в одиночном разряде, включая один серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) в 2019 году. В парном разряде итальянец побеждал на Australian Open — 2015.
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