«Мастерс» в Риме, 2025 год: расписание матчей 9 мая
Сегодня, 9 мая, в Риме (Италия) состоится третий игровой день на турнире категории ATP-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей второго круга.
Теннис. «Мастерс», Рим (Италия). Второй круг. Расписание 9 мая (время — мск):
- 12:00. Артюр Фис (Франция) — Таллон Грикспор (Нидерланды).
- 12:00. Роман Андрес Бурручага (Аргентина) — Карен Хачанов (Россия).
- 12:00. Григор Димитров (Болгария) — Франческо Пассаро (Италия).
- 13:30. Александр Мюллер (Франция) — Стефанос Циципас (Греция).
- 14:00. Душан Лайович (Сербия) — Карлос Алькарас (Испания).
- 15:00. Кэмерон Норри (Великобритания) — Даниил Медведев (Россия).
- 15:30. Лоренцо Музетти (Италия) — Отто Виртанен (Финляндия).
- 16:30. Франсиско Комесанья (Аргентина) — Хольгер Руне (Дания).
- 18:30. Джек Дрейпер (Великобритания) — Лучано Дардери (Италия).
- 21:30. Камило Уго Карабельи (Аргентина) — Александр Зверев (Германия).
«Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.
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