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Турнир WTA-1000 в Риме, 2025 год: расписание матчей 9 мая

Сегодня, 9 мая, в Риме (Италия) состоится четвёртый игровой день на турнире категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей второго круга.

Теннис. WTA-1000, Рим (Италия). Второй круг. Расписание 9 мая (время — мск):

12:00 Анастасия Павлюченкова (Россия) – Софья Кенин (США)

12:00 Арина Соболенко (Беларусь) – Анастасия Потапова (Россия)

13:30 Магдалена Френх (Польша) – Виктория Азаренко (Беларусь)

15:00 Вероника Кудерметова (Россия) – Аманда Анисимова (США)

15:00 Екатерина Александрова (Россия) – Эмма Радукану (Великобритания)

15:30 Мирра Андреева (Россия) – Эмилиана Аранго (Колумбия)

16:30 Марта Костюк (Украина) – Дарья Касаткина (Австралия)

17:00 Эмма Наварро (США) – Камилла Рахимова (Россия)

18:00 Елена Рыбакина (Казахстан) – Ева Лис (Германия)

20:00 Кори Гауфф (США) – Виктория Ванесса Мбоко (Канада)

«Тысячник» в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек.