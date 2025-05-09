Соболенко — Потапова: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга турнира в Риме
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Сегодня, 9 мая, на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) состоится матч второго круга, в котором встретятся первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и 34-й номер мирового рейтинга WTA россиянка Анастасия Потапова. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко — Анастасия Потапова, которая начнётся в 12:00 мск.
Рим (ж). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 12:00 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
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Анастасия Потапова
А. Потапова
Теннисистки встречались между собой один раз в карьере. В 2023-м в полуфинале грунтового турнира в Штутгарте победу одержала Соболенко – 6:1, 6:2. Теннисистки должны были сыграть друг с другом во втором круге турнира в Штутгарте в текущем сезоне, но Потапова снялась с соревнований до старта матча.
Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой является полька Ига Швёнтек.
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