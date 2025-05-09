Мирра Андреева — Эмилиана Аранго: онлайн-трансляция матча второго круга «тысячника» в Риме
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Сегодня, 9 мая, на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) состоится матч второго круга турнира, в котором встретятся седьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева и 97-й номер мирового рейтинга WTA колумбийка Эмилиана Аранго. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева – Эмилина Аранго, который начнётся не ранее 15:30 мск.
Рим (ж). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 15:30 МСК
Эмилиана Аранго
Э. Аранго
Не начался
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Мирра Андреева
М. Андреева
Этот матч станет первым очным для теннисисток в рамках основных сеток турниров WTA. Ранее они играли друг с другом в квалификации к «Ролан Гаррос» в 2023 году, где Андреева была сильнее со счётом 6:0, 6:2.
Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой является полька Ига Швёнтек.
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