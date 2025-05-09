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Карлос Алькарас: сейчас все игроки думают о результатах или даже одержимы победами

Карлос Алькарас: сейчас все игроки думают о результатах или даже одержимы победами
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о своём отношении к результатам.

«Все думают о результатах, думают о победе. Это справедливо. Я считаю, это нормально. Я тоже был таким. Сейчас уже нет, наверное. Просто я стараюсь не зацикливаться на результате, выиграю я или проиграю. Для меня важно осознавать, что это такое, как мне нужно подходить к матчам, турнирам, ко всему. Но я считаю, что сейчас все игроки думают о результатах или даже одержимы победами. Однако да, думаю, это нормально», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

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