«Многие игроки подходили». Карлос Алькарас — об общественной реакции на сериал про себя

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о реакции игроков в туре на документальный сериал от Netflix про него.

«Я нервничал из-за реакции людей, потому что не знал, понравится им это или нет. Большинство реакций были отличными. Многие игроки подходили ко мне и говорили, что им понравилось. Я очень доволен реакцией. Я очень рад, что это оказало большое влияние на людей, на фанатов. Я просто пытаюсь показать себя, кто я есть и как я боролся, мои мысли в голове. Я очень рад, что люди это видят», — приводит слова Алькараса Punto de Break.