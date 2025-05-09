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«Как мы можем стать ещё лучше». Тренер Соболенко — о целях Арины на сезон-2025

«Как мы можем стать ещё лучше». Тренер Соболенко — о целях Арины на сезон-2025
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Антон Дубров, тренер первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко, рассказал о работе с теннисисткой в нынешнем сезоне.

«Что нам больше нравится, так это то, как она сейчас перезаряжается и готовится к следующему турниру. Раньше нашей главной целью было сделать так, чтобы она была готова, даже если она не на пике формы. Этот год показал, что она может это сделать.

Наш следующий шаг — как мы можем стать ещё лучше. Сейчас Арина лидер гонки WTA, так что все будут преследовать её. Играть хорошо будут все, не только лучшие, но им нечего будет терять. Поэтому нам нужно сохранить этот разрыв, чтобы наш уровень оставался ещё выше со всех точек зрения», — приводит слова Дуброва The National.

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