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Швёнтек высказалась о проблемах соотношения публичной и личной жизни

Швёнтек высказалась о проблемах соотношения публичной и личной жизни
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Вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек рассказала о проблемах, которые она испытывает вне теннисного корта, взаимодействуя с папарацци.

– Когда вы находитесь в Польше, каково это — пытаться сохранить покой? И насколько у вас есть личное пространство, будучи публичным человеком?
– В Польше это уже невозможно, так что я даже не могу сказать, как это сделать — потому что это просто невозможно. Я провожу больше времени у себя в квартире или у друзей. Я не слишком часто выхожу из дома, потому что знаю, что за мной будут наблюдать.

– Что вы чувствуете, когда вас фотографируют?
– Я могу принять это, когда это связано с работой — например, когда иду на тренировку. Но, скажем, если это рядом с моим домом и я просто гуляю с другом или членом семьи — я бы предпочла, чтобы этого не делали, потому что это моё личное время. У меня, кстати, был случай после Майами, когда я вернулась домой, за мной следили папарацци — почти до самой квартиры. Я остановила их и сказала: «Завтра я иду на тренировку. Можете фотографировать меня там, но это — запретная зона». Иногда они понимают. Я понимаю, в чём заключается их работа, и мы можем нормально сосуществовать, если они настроены по-доброму и готовы понимать границы, – сказала Швёнтек в интервью Tennis.com.

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