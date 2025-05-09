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«Не лучшим образом сыграла на двух турнирах». Тренер Соболенко — о Швёнтек на грунте

«Не лучшим образом сыграла на двух турнирах». Тренер Соболенко — о Швёнтек на грунте
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Антон Дубров, тренер первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко, высказался о выступлениях польки Иги Швёнтек на грунте в нынешнем сезоне.

«Цифры показывают, что Ига доминирует на грунте. Определённо, нужно сосредоточиться на себе, не думая: «Хорошо, это мой шанс». Потому что если за этим гнаться, то можно потерять концентрацию на корте.

В конце грунтового сезона мы увидим, правильно ли вы поступили или нет. Но сейчас мы можем сосредоточиться только на результатах прошлых лет. И результаты предыдущих лет показывают, что мы не можем сказать, что Ига не хороша. Она просто не лучшим образом сыграла на двух турнирах. До начала Парижа осталось три-четыре недели, так что всё ещё может измениться», — приводит слова Дуброва The National.

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