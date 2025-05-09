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«Могут снизиться до определённого уровня». Роддик — об ожиданиях от игры Синнера в Риме

«Могут снизиться до определённого уровня». Роддик — об ожиданиях от игры Синнера в Риме
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Экс первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик поделился своим мнением об ожиданиях от игры первой ракетки мира итальянца Янника Синнера на «Мастерсе» в Риме.

«Я понимаю, что ожидания могут быть не такими высокими, но он всё равно остаётся первой ракеткой мира и доминирующей силой в теннисе последние полтора года. Так что ожидания в случае с Янником Синнером могут снизиться лишь до определённого уровня. Вокруг него остаётся много вопросов, и на этом турнире обязательно будут моменты, когда он покажет не идеальную версию самого себя», – сказал Роддик в интервью Tennis Channel.

«Мастерс» в Риме станет для Синнера первым после отстранения из-за нарушения антидопинговых правил. Он сыграет в матче второго круга с аргентинцем Мариано Навоне, встреча запланирована на 10 мая.

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