Тренер Соболенко: здорово выигрывать турниры перед «Шлемами», но давайте будем реалистами
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Антон Дубров, тренер первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко, оценил победу своей подопечной на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) на прошлой неделе. Напомним, в финале она обыграла американку Кори Гауфф — 6:3, 7:6 (7:3).
Мадрид (ж). Финал
03 мая 2025, суббота. 19:35 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 3
Кори Гауфф
К. Гауфф
«Здорово выигрывать турниры перед «Шлемами». Но давайте будем реалистами, Мадрид даёт Арине немного больше преимуществ из-за высоты. Разумеется, это здорово, что она может показать, что умеет играть. Но теперь речь идёт о том, как перенести эту игру на корты Парижа. Нам нужно подумать, как мы можем применить её сначала в Риме, а затем, конечно, и в Париже», — приводит слова Дуброва The National.
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