Тренер Синнера: Янник — соревновательный зверь. Ему придётся испачкаться, попотеть

Симоне Ваньоцци, тренер трёхкратного победителя турниров «Большого шлема» итальянца Янника Синнера, поделился ожиданиями от возвращения своего подопечного к турнирам после трёхмесячной дисквалификации за допинг.

«Для теннисиста это самое трудное, когда ты здоров, но не можешь соревноваться. Янник — соревновательный зверь, без этого он чувствовал себя опустошённым. Теперь он знает, что может вернуться к тому, что любит. Первые два матча будут иметь решающее значение, чтобы вернуться в привычный ритм. Будет немного трудностей, ему придётся испачкаться, попотеть, побеждать, может быть, поначалу не идеально, и постепенно снова найти свой ритм», — приводит слова Ваньоцци Punto de Break.