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Джокович сыграет на турнире АТР-250 в Женеве

Джокович сыграет на турнире АТР-250 в Женеве
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Шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович примет участие на турнире АТР-250 в швейцарской Женеве, который пройдёт с 18 по 24 мая, сообщает L’Equipe.

Джокович принимал участие в турнире в 2024 году и дошёл там до полуфинала. В этом сезоне он вновь сыграет на турнире в Женеве, где его соперниками могут стать седьмая ракетка мира норвежец Каспер Рууд, который является действующим чемпионом турнира, а также четвёртый номер рейтинга АТР американец Тейлор Фриц.

В текущем грунтовом сезоне Джокович не одержал ни одной победы на турнирах. Он принимал участие в «Мастерсах» в Монте-Карло и Мадриде, где уступил в матчах второго круга Алехандро Табило (3:6, 4:6) и Маттео Арнальди (3:6, 4:6) соответственно. Серб снялся с проходящего с 7 по 18 мая «Мастерса» в Риме.

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