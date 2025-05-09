Кэмерон Норри — Даниил Медведев: онлайн-трансляция матча 2-го круга на «Мастерсе» в Риме
Поделиться
Сегодня, 9 мая, состоится матч второго круга на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме, в котором встретятся 91-я ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри и чемпион US Open — 2021, 11-й номер рейтинга ATP россиянин Даниил Медведев. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка, начало которого запланировано на не ранее 15:00 по московскому времени.
Рим (м). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 15:00 МСК
Кэмерон Норри
К. Норри
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Даниил Медведев
Д. Медведев
Медведев ведёт 3-0 по личным встречам (все три были на харде). Он выиграл 6:3, 6:1 во втором круге «Мастерса» в Шанхае в 2019 году, 7:5, 6:0 в финале турнира в Лос-Кабосе -2019, 7:5, 6:1 в третьем раунде «Мастерса» в Майами в 2024-м.
«Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 мая 2025
-
13:31
-
13:27
-
13:22
-
13:18
-
13:05
-
12:39
-
12:30
-
12:14
-
12:07
-
12:01
-
11:40
-
11:27
-
11:24
-
11:11
-
11:08
-
10:42
-
10:23
-
09:39
-
09:23
-
09:22
-
00:54
-
00:33
-
00:23
-
00:10
- 8 мая 2025
-
23:45
-
23:28
-
23:11
-
22:23
-
21:29
-
20:42
-
20:28
-
20:03
-
19:40
-
19:11
-
19:06