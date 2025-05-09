Кэмерон Норри — Даниил Медведев: онлайн-трансляция матча 2-го круга на «Мастерсе» в Риме

Сегодня, 9 мая, состоится матч второго круга на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме, в котором встретятся 91-я ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри и чемпион US Open — 2021, 11-й номер рейтинга ATP россиянин Даниил Медведев. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка, начало которого запланировано на не ранее 15:00 по московскому времени.

Медведев ведёт 3-0 по личным встречам (все три были на харде). Он выиграл 6:3, 6:1 во втором круге «Мастерса» в Шанхае в 2019 году, 7:5, 6:0 в финале турнира в Лос-Кабосе -2019, 7:5, 6:1 в третьем раунде «Мастерса» в Майами в 2024-м.

«Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.