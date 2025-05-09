Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Осака — о матче с Голубич: начала думать о том, чтобы взять билет и улететь к дочери

Осака — о матче с Голубич: начала думать о том, чтобы взять билет и улететь к дочери
Комментарии

48-я ракетка мира, победительница четырёх турниров серии «Большого шлема» из Японии Наоми Осака рассказала, какие мысли её посетили во время матча второго круга на турнире в Мадриде (Испания) со швейцаркой Викторией Голубич. Осака одержала победу со счётом 2:6, 7:5, 6:1.

Рим (ж). 2-й круг
08 мая 2025, четверг. 12:10 МСК
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		7 6
6 		5 1
         
Виктория Голубич
Швейцария
Виктория Голубич
В. Голубич

«Очень мало теннисистов, которые могут сохранять концентрацию на протяжении всего матча, и я не из их числа. Самое интересное в теннисе то, что у тебя всегда есть возможность вернуться в строй. В этом матче я дошла до точки, когда всё шло наперекосяк, и я начала думать о возможности взять билет на самолёт и улететь к дочери, и вернуться через несколько дней, чтобы сыграть на «Ролан Гаррос», — приводит слова Осаки Punto de Break.

Материалы по теме
Наоми Осака вышла в третий круг «тысячника» в Риме, переиграв Викторию Голубич
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android