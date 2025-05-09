Осака — о матче с Голубич: начала думать о том, чтобы взять билет и улететь к дочери

48-я ракетка мира, победительница четырёх турниров серии «Большого шлема» из Японии Наоми Осака рассказала, какие мысли её посетили во время матча второго круга на турнире в Мадриде (Испания) со швейцаркой Викторией Голубич. Осака одержала победу со счётом 2:6, 7:5, 6:1.

«Очень мало теннисистов, которые могут сохранять концентрацию на протяжении всего матча, и я не из их числа. Самое интересное в теннисе то, что у тебя всегда есть возможность вернуться в строй. В этом матче я дошла до точки, когда всё шло наперекосяк, и я начала думать о возможности взять билет на самолёт и улететь к дочери, и вернуться через несколько дней, чтобы сыграть на «Ролан Гаррос», — приводит слова Осаки Punto de Break.