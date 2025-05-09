Осака — о матче с Голубич: начала думать о том, чтобы взять билет и улететь к дочери
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48-я ракетка мира, победительница четырёх турниров серии «Большого шлема» из Японии Наоми Осака рассказала, какие мысли её посетили во время матча второго круга на турнире в Мадриде (Испания) со швейцаркой Викторией Голубич. Осака одержала победу со счётом 2:6, 7:5, 6:1.
Рим (ж). 2-й круг
08 мая 2025, четверг. 12:10 МСК
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7
|6
|
|5
|1
Виктория Голубич
В. Голубич
«Очень мало теннисистов, которые могут сохранять концентрацию на протяжении всего матча, и я не из их числа. Самое интересное в теннисе то, что у тебя всегда есть возможность вернуться в строй. В этом матче я дошла до точки, когда всё шло наперекосяк, и я начала думать о возможности взять билет на самолёт и улететь к дочери, и вернуться через несколько дней, чтобы сыграть на «Ролан Гаррос», — приводит слова Осаки Punto de Break.
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